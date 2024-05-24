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Barcelona'da Xavi dönemi resmen sona erdi!

Barcelona'da teknik direktör Xavi ile yollar ayrıldı. Bu sezon La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinden uzak kalan İspanyol devinde Xavi'ye sezon sonunda veda edileceği açıklandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 14:57 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 15:01
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Barcelona'da Xavi dönemi resmen sona erdi!

İspanyol devi Barcelona'da Xavi Hernandez dönemi resmen sona erdi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, İspanyol hoca ile gelecek sezon yola devam edilmeyeceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Başkan Joan Laporta, Xavi Hernández'e 2024-25 sezonunda A takım teknik direktörü olarak görev yapmaya devam etmeyeceğini bildirdi." ifadelerine yer verildi. Xavi, ligin son haftasında oynanacak Sevilla maçına son kez Barcelona Teknik Direktörü olarak maça çıkacak.

La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de çeyrek finalde veda etti.

Xavi ile yollarını ayıran Barcelona, yeni hoca konusunda Alman çalıştırıcı Hansi Flick'te karar kıldı.

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