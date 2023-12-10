Granada - Athletico Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Granada - Athletico Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Athletico Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Athletico Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - ATHLETICO BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Athletico Bilbao maçı 10 Aralık Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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