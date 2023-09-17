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Real Madrid 2 - 1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı konuk etti. Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Valverde ve Joselu'nun golleriyle 2-1 kazanarak ligdeki 5. maçını da kayıpsız atlattı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 00:24
Real Madrid 2 - 1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Real Madrid, namağlup unvanını sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve 5. dakikada Ander Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Sociedad, skor üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar korudu.

İkinci yarı ilk atağında, 46. dakikada, Federico Valverde'nin golüyle beraberliği bulan Real Madrid, 60. dakikada Joselu ile öne geçti.

Sahadan 2-1 galip ayrılan eflatun beyazlılar 5'te 5 yaparak, 15 puanla liderliğini ve namağlup unvanını devam ettirdi.

La Liga'da Real Madrid dışında Barcelona ve bir maç eksiği olan Girona da henüz yenilgi almadı.

Real Madrid'de sakat olan futbolcular Arda Güler, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy ve Vinicius Junior maç kadrosunda yer almadı.

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