Rayo Vallecano 0-7 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Çağlar Söyüncü'lü Atletico'dan tarihi fark!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Rayo Vallecano ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Madrid ekibi, rakibini 7-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Antonie Griezmann, 16. dakikada Memphis Depay, 36. dakikada Nahuel Molina, 73 ve 84. dakikalarda Alvaro Morata, 79. dakikada Angel Correa ve 86. dakikada Marcos Llorente kaydetti.

ÇAĞLAR 76'DA GİRDİ

Atletico Madrid'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Atletico Madrid bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.

La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid, 3 Eylül Pazar günü TSİ 19.30'da Sevilla'yı ağırlayacak. Rayo Vallecano ise 2 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.00'da Real Betis deplasmanına konuk olacak.