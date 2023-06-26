Haberler İspanya La Liga Real Madrid Luka Modric'in sözleşmesini uzattı

Real Madrid Luka Modric'in sözleşmesini uzattı

Son dakika transfer haberleri... İspanya La Liga devi Real Madrid, Hırvat yıldız Luka Modric’in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 13:51
Real Madrid Luka Modric'in sözleşmesini uzattı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, takımda 11 sezondur forma giyen Hırvat futbolcu Luka Modric'in mukavelesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Modric, 2012 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 488 maça çıkarken, 37 gol, 77 asistlik katkı sağladı. Luka Modrid, Madrid temsilcisiyle 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 Lig, 2 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 23 kupa kazandı.

Hırvat yıldız, ayrıca 2018 Ballon d'Or, 2018 En İyi FIFA Oyuncu Ödülü 2018, 2017-2018 UEFA Yılın Oyuncusu Ödülü, 2017 Kulüpler Dünya Kupası gibi bireysel ödüllerin de sahibi oldu.

DİĞER
"Utanır insan böyle güzel olmaya" İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan 'çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir' dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatilde liseli aşıklar gibiler
İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu!
Aslan'ın gözdesine bir talip daha! Tercihi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu!
Celta Vigo'da Rafael Benitez dönemi!
Paulo Dybala kimdir?
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KAYSERİ
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA SİVAS
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir Şener Özbayraklı ile nikah tazeledi! Başakşehir Şener Özbayraklı ile nikah tazeledi! 13:18
G.Saray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam G.Saray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam 12:34
F.Bahçe'ye bir kaleci adayı daha! F.Bahçe'ye bir kaleci adayı daha! 12:17
Paixao'nun yeni takımı belli oldu! Paixao'nun yeni takımı belli oldu! 12:17
Beşiktaş'a 20'lik kanat! Ödenecek rakam... Beşiktaş'a 20'lik kanat! Ödenecek rakam... 12:12
Aslan'ın gözdesine bir talip daha! Tercihi... Aslan'ın gözdesine bir talip daha! Tercihi... 11:58
Daha Eski
İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu! İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu! 11:08
Aslan'ın yeni golcüsü Ada'dan! Aslan'ın yeni golcüsü Ada'dan! 11:02
Kanarya Süper Lig'den o ismi listesine aldı! Bonservisi... Kanarya Süper Lig'den o ismi listesine aldı! Bonservisi... 10:43
Sivasspor'da Servet Çetin dönemi! Sivasspor'da Servet Çetin dönemi! 10:25
Koulibaly de resmen Suudi Arabistan'da! Koulibaly de resmen Suudi Arabistan'da! 10:06
TFF takım harcama limitlerini belirledi! TFF takım harcama limitlerini belirledi! 10:03