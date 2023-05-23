Celta Vigo - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. haftada Celta Vigo ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Girona maçı 23 Mayıs Salı günü saat 20.30'dea S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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CELTA VIGO - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo

Villar; Vazquez, Aidoo, Nunez, Galan; Rodriguez, Veiga; Perez, Cervi; Seferovic, Larsen

Girona

Gazzaniga; A Martinez, Bueno, Juanpe, Gutierrez; Romeu, D Lopez; Couto, Tsygankov, Riquelme; Castellanos