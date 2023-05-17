Haberler İspanya La Liga TRANSFER HABERLERİ - Benfica'nın gözü Enes Ünal'da! 20 milyon euro...

TRANSFER HABERLERİ - Benfica'nın gözü Enes Ünal'da! 20 milyon euro...

Son dakika transfer haberleri... İspanya La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Portekiz ekibi Benfica'nın transfer listesinde. İşte ayrıntılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:35
TRANSFER HABERLERİ - Benfica'nın gözü Enes Ünal'da! 20 milyon euro...

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Benfica'nın transfer listesinde... Portekiz basınından Record; Benfica'nın, Gonçalo Ramos'un yerine Enes Ünal'ı istediğini yazdı.

Benfica'nın, Feyenoord'dan Meksikalı Santiago Gimenez ile de ilgilendiği ancak Enes Ünal'ın daha ucuz bir çözüm olduğu aktarıldı.

Öte yandan UOL Esporte'de yer alan habere göre ise Getafe, 26 yaşındaki santrfor için 20 milyon euro'luk bonservis bekliyor. Portekiz ve Getafe arasında transfer için temasların başladığı ancak Benfica'nın henüz bir resmi teklif sunmadığı belirtildi.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Getafe Başkanı Angel Torres, Enes Ünal için, "Enes Ünal çok iyi bir profesyonel ve çok gol atan bir oyuncu. Enes gibi bitirme yeteneğine sahip bir golcüyü bulmak hiç kolay değil. İtalya ve İngiltere'den birçok kulüp onu istedi ancak masada resmi bir teklif yok." sözlerini kullandı.

Getafe'de bu sezon 36 maça çıkan Enes Ünal, 15 kez fileleri havalandırdı. Milli golcünün İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi tarihinde Türkiye için bir ilk! Manchester City Real Madrid'i hezimete uğrattı; finali adı belli oldu...
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Betis evinde hata yapmadı!
Real Betis - Rayo Vallecano maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52