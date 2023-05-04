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Enes Ünal İspanya'da rekor kırdı!

İspanya La Liga ekibi Getafe forması giyen A Milli oyuncu Enes Ünal, takımının Celta Vigo’yu sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada forma giyerek La Liga’da en fazla maça çıkan Türk oyuncu oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 08:40
Enes Ünal İspanya'da rekor kırdı!

İspanya La Liga'nın 33'üncü haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Melero Lopez yönetti. Getafe, mücadeleyi Enes Ünal'ın 3'üncü dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Getafe, ligin bitimine 5 hafta kala düşme hattından kurtulmak adına önemli bir 3 puan elde etti. Puanını 39'a çıkaran Getafe, 17'nci sıradaki Valencia ile puanını eşitledi. Celta Vigo ise 39 puanla 13'üncü sırada kaldı.

ENES ÜNAL'DAN REKOR
Getafe forması giyen Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi geride bırakarak İspanya La Liga'da en fazla maça çıkan Türk oyuncu oldu. Getafe formasıyla 98, Valladolid formasıyla 68, Villarreal formasıyla 23 ve Levante formasıyla 7 maçta forma giyen Enes Ünal, bu alanda rekor kırdı. 25 yaşındaki oyuncu toplamda çıktığı 196 maçta 52 gol ve 14 asistlik katkı verdi.

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