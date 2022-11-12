Haberler İspanya La Liga Muriç el yakıyor

Muriç el yakıyor

Mallorca formasıyla İspanya Ligi'ni sallayan Vedat Muriç'in adı Sevilla ve Villarreal'le anılıyordu. 28 yaşındaki golcünün kulübü, serbest kalma bedeli olan 38 milyon euro'nun altındaki teklifleri geri çevirecek. Muriç, bu sezon 12 maçta 8 gol ve 1 asistle takımını sırtladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Muriç el yakıyor
Mallorca formasıyla İspanya Ligi'ni sallayan Vedat Muriç'in adı Sevilla ve Villarreal'le anılıyordu. 28 yaşındaki golcünün kulübü, serbest kalma bedeli olan 38 milyon euro'nun altındaki teklifleri geri çevirecek. Muriç, bu sezon 12 maçta 8 gol ve 1 asistle takımını sırtladı.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…
Hande Erçel, Kerem Bürsin sorularına sok noktayı koydu: Çok ciddiye almamak gerek
Beşiktaş'tan sol kanat bombası! Fırtına'nın eski yıldızıyla ilk temas
Kadıköy'de son gösteri! İşte Jesus'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pique'den Florentino Perez'e destek!
Real Madrid tek farkla kazandı!
Euro, dolar, gram altın kaç TL?
KPSS-2022/10 TERCİH NASIL YAPILIR?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ 01:43
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:43
2 İtalyan devi F.Bahçeli yıldız için geldi! 2 İtalyan devi F.Bahçeli yıldız için geldi! 01:17
Galatasaray'a transferde kontenjan engeli! Sezon sonu beklenecek Galatasaray'a transferde kontenjan engeli! Sezon sonu beklenecek 01:09
6 gollü maçta kazanan Mönchengladbach 6 gollü maçta kazanan Mönchengladbach 01:05
F.Bahçe'den stoper hamlesi! Devre arası teklif yapılacak F.Bahçe'den stoper hamlesi! Devre arası teklif yapılacak 00:21
Daha Eski
Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler 00:21
Fırtına Ankara'dan 1 puanla döndü! Fırtına Ankara'dan 1 puanla döndü! 00:19
12 Dev Adam farklı kazandı! 12 Dev Adam farklı kazandı! 00:19
Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır 00:19
Fırtına Başkent'te takıldı! Fırtına Başkent'te takıldı! 00:19
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:18