Muriç el yakıyor

Mallorca formasıyla İspanya Ligi'ni sallayan Vedat Muriç'in adı Sevilla ve Villarreal'le anılıyordu. 28 yaşındaki golcünün kulübü, serbest kalma bedeli olan 38 milyon euro'nun altındaki teklifleri geri çevirecek. Muriç, bu sezon 12 maçta 8 gol ve 1 asistle takımını sırtladı.
Mallorca formasıyla İspanya Ligi'ni sallayan Vedat Muriç'in adı Sevilla ve Villarreal'le anılıyordu. 28 yaşındaki golcünün kulübü, serbest kalma bedeli olan 38 milyon euro'nun altındaki teklifleri geri çevirecek. Muriç, bu sezon 12 maçta 8 gol ve 1 asistle takımını sırtladı.