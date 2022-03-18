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Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

Son dakika spor haberleri... İspanya'nın Mallorca takımında kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi, kariyerine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü, çok merak edilen Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. İşte Vedat Muriqi'nin röportajından öne çıkanlar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 13:18
Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

Lazio'dan Mallorca'ya kiralık olarak giden Fenerbahçe'nin bir dönem fırtına estiren Vedat Muriqi, Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılık süreci, Lazio'dan geçen 1.5 yılı, Sarri'yle olan ilişkisi, Mallorca tercihi ve Türkiye'den aldığı tekliflere dair çok önemli açıklamalar yaptı. İşte röportajdan öne çıkanlar...

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

"ANLAYIŞ ÇOK FARKLI"

Mallorca'ya gelmeden önce epey bir tedirginliğim vardı ama çok araştırma yaptım. Geldikten sonra da çok mutlu oldum. İnsanlar, şehir, kulüp... Her şey çok güzel. Kulüp özellikle son derece organize. Sezon sonuna kadar takımı ligde tutup sonrasında kariyerimle ilgili en doğru atacağım. Anlaşma olursa burada da devam etmek isterim. Gönül isterdi ki sürekli şampiyonluğa oynayan takımlarda oynayalım. Ancak daha önce Gençlerbirliği ve Rize'de de benzer tecrübeler yaşadım, şimdi burada da bu deneyimlerimi kullanıp takımın ligde kalmasına rol almak istiyorum. Tabii burada anlayış farklı. Türkiye'de biz takımımızı alt sıralarda görmeyi hazmedemiyoruz. Daha fazla çalışıp mutlaka kazanmak istiyoruz. Ancak burada kaybetmek veya küme düşmek dünyanın sonu değil. Oyuncular bu konuda biraz daha rahat diyebiliriz. Ben bunu hazmedemiyorum.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

"BAHANE ÜRETMİYORUM"

Bana sahada özgürlük veren kulüplere, hocalara her zaman kazandırdım ve kazandım. Bunu hissedince sahada karşılık vermek için çok uğraşıyorum. Lazio'ya giderken 5-6 yıldır beraber oynayan bir kulübe gideceğimi ve işimin gerçekten zor olacağını biliyordum. Benim hemen aralarına almalarını beklemiyordum. Kendi karakterimi yansıtıp devam etmek istedim. Caicedo, Immobile, Correa gibi isimler vardı takımda. O sene Immobile, Ronaldo ve Messi'yi geçerek altın ayakkabı aldı. Buna rağmen 'Neden oraya gittin?' diyenler oldu. Ben de Lazio gibi bir kulüp bir oyuncuya 20 milyon verip 'yedek oturtmaz' diye düşündüm. Sonuçta Lazio için 20 milyon büyük bir para. Hem kendime güvendim hem de bu düşünceye. İtalya'ya sakat gittim, sonra Covid 19'a yakalandım ve istediğim başlangıç olmadı. İkinci sene Sarri döneminde kendimi ne kadar hazır hissetsem de verilen şansları değerlendiremedim. Suçu başkasında arayıp bahane üretmek istemiyorum. Onur ve gururdu orada olmak ama oynamayınca mutlu olamıyorsun.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

"SARRI'NİN KAFA ZEHİR GİBİ"

Sarri için tek bir şey söylesem yeter. Bence dünyada futbola onun kadar kafa yoran başka bir adam yoktur. Sarri'nin Sarri olması tesadüf değil. Millet hikâyesini okuyup, 'Bankacıymış bir anda hoca olmuş' gibi yorumlar yapıyor, hiç öyle değil. Bir kere adamda kafa zehir gibi. Bana göre tek bir sıkıntısı var. Ona göre herkes hata yapabilir ama onun sistemi hatalı olamaz. 'Bu sistem Napoli'de de işledi, Juventus'ta da. 'Burada işlemiyorsa sorun sizsiniz' dedi. Taç idmanları meşhurdu mesela. Bir çift kalede tacı geriye attılar, durdurdu hemen. Rakamları hatırlamadığım için örnek veriyorum, 'Serie A'da geçen 3 bin 200 tane taç atıldı. Bunların yüzde 33'ü geri oynandı. Geri oynananların yüzde şu kadarı gol oldu. İhtimal bu kadar düşükken geriye değil ileri oynamalıyız' dedi. Yani her detaya hakimdi.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

"SARRI'NİN SİSTEMİNE UYMADIM"

Ocak ayı gelmeden önce Lazio ile konuştuk. Lazio kiralık vermeyeceğini, bonservisle satacağını söyledi. Ancak ben Sarri ile bir görüşme yaptım. 'Belki sahada duruşumu beğenmiyorsun, idmanda iyi çalışmıyorumdur. Bana eksiklerimi söylersen ben de ona göre çalışırım' dedim. O da çalışmamdan çok memnun olduğunu, ancak sistemine uymadığımı belirtti. 'Ben Napoli'de de Higuain'i oynatmadım. Kısa ve çabuk forvetlerle oynamak istiyorum' dedi. Yani 'Sen benim futbolcum değilsin' anlamında konuştu. Malum olarak Türkiye'deki kulüplerin finansal durumu buna müsait değildi ve Mallorca'nın yolunu tuttuk.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

Lazio'da oynamadığım her dönemde Türkiye'de kiralık olarak oynamak istiyordum. Nasip olmadı bu. Hayat planımda futbol sonrası için kesinlikle Türkiye'de yaşamak var. 28 yaşındayım ama bir gün mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. 8 yılım orada geçti ve hayatımızı oraya göre inşa ediyoruz.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

"GENÇLERE TAVSİYEM..."

"İngilizce'yi kendi kendime öğrenmiştim. İtalyancam çok gelişti. Şimdi de İspanyolca dersleri alıyorum. Çok çalışmadan olmuyor ama çok çalışıp da dürüst olmazsan da olmaz. Biz müslümanız inancımız bu. Gençlere amcam aracılığıyla bir tavsiye vereceğim. Bana en zor zamanlarımda, 'Sen çalışmaya devam et, merak etme Allah terini soğutmaz' demişti. Gençlerin karakterli ve emek vererek yoluna devam etmesi gerekiyor. 18-19 yaşındaki futbolcular hemen havaya girip sonra isimleri okunmuyor. Yükseldikçe alçalmamız gerekiyor.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

"ARDA GÜLER BÜYÜK ADAM"

Arda Güler'i son Alanya maçında izledim. Yüzü çocuk gibi ama sahada çok özgüvenli ve 'bu çocuk futbolcu' diyorsun izlerken. Allah yolunu açık etsin. Büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.

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