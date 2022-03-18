Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye dönecek mi? Vedat Muriqi açıkladı

Lazio'dan Mallorca'ya kiralık olarak giden Fenerbahçe'nin bir dönem fırtına estiren Vedat Muriqi, Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılık süreci, Lazio'dan geçen 1.5 yılı, Sarri'yle olan ilişkisi, Mallorca tercihi ve Türkiye'den aldığı tekliflere dair çok önemli açıklamalar yaptı. İşte röportajdan öne çıkanlar...

"ANLAYIŞ ÇOK FARKLI" Mallorca'ya gelmeden önce epey bir tedirginliğim vardı ama çok araştırma yaptım. Geldikten sonra da çok mutlu oldum. İnsanlar, şehir, kulüp... Her şey çok güzel. Kulüp özellikle son derece organize. Sezon sonuna kadar takımı ligde tutup sonrasında kariyerimle ilgili en doğru atacağım. Anlaşma olursa burada da devam etmek isterim. Gönül isterdi ki sürekli şampiyonluğa oynayan takımlarda oynayalım. Ancak daha önce Gençlerbirliği ve Rize'de de benzer tecrübeler yaşadım, şimdi burada da bu deneyimlerimi kullanıp takımın ligde kalmasına rol almak istiyorum. Tabii burada anlayış farklı. Türkiye'de biz takımımızı alt sıralarda görmeyi hazmedemiyoruz. Daha fazla çalışıp mutlaka kazanmak istiyoruz. Ancak burada kaybetmek veya küme düşmek dünyanın sonu değil. Oyuncular bu konuda biraz daha rahat diyebiliriz. Ben bunu hazmedemiyorum.