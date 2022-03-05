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Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 15:28
Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Real Sociedad maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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