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Granada - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Granada ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 12:15
Granada - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Granada - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Granada ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Villarreal maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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