Barcelona - Real Madrid maçı CANLI İZLE

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Dev mücadele, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Fahd International Stadyumu'nda oynanıyor.





BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Barcelona ile Real Madrid arasındaki karşılaşma 22.00'da başladı ve Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanıyor.

BARCELONA-REAL MADRID İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Pique, Alba; Frankie de Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Ferran Torres, Luuk de Jong.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Fernandez, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Vinicius Jr., Benzema.