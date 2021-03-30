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Madrid’in büyük hayali

, transferin en gözde isimleri Mbappe ile Haaland için gözünü iyice kararttı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Madrid’in büyük hayali

İspanyol devi , yaz transfer döneminde büyük bir operasyona hazırlanıyor. Ronaldo transferine sıcak bakmayan Başkan , hedefe iki altın çocuğu koydu. Şu anda dünya futbolunu kasıp kavuran Mbappe ile Haaland, Madrid'in öncelikleri arasında yer alıyor. Bunun için Bale, , , , Hazard ve Vinicius'u gözden çıkartan eflatunbeyazlılar, böylece bütçe yaratacak. Florentino Perez iki süper star için 300 milyon euro'yu gözden çıkardı.

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