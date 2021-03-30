Madrid’in büyük hayali

İspanyol devi Real Madrid, yaz transfer döneminde büyük bir operasyona hazırlanıyor. Ronaldo transferine sıcak bakmayan Başkan Florentino Perez, hedefe iki altın çocuğu koydu. Şu anda dünya futbolunu kasıp kavuran Mbappe ile Haaland, Madrid'in öncelikleri arasında yer alıyor. Bunun için Bale, İsco, Varane, Marcelo, Hazard ve Vinicius'u gözden çıkartan eflatunbeyazlılar, böylece bütçe yaratacak. Florentino Perez iki süper star için 300 milyon euro'yu gözden çıkardı.