Haberler İspanya La Liga Real Valladolid 1-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'nın 3. haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Celta'nın golünü 44'te atarken, ev sahibinin beraberlik sayısı 66'da 'dan (pen.) geldi. Celta'da sahada kalırken, ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:27 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 22:28
Real Valladolid 1-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

'nın 3. haftasında Valladolid, sahasında 'yu konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Celta, 44'te 'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Valladolid bu gole 66'da yanıt verdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen , topu filelerle buluşturup skoru belirledi: 1-1.

Celta'da maça 11'de başlarken sahada kaldı. ise 80. dakikada Renato Tapia'nın yerine oyuna girdi.

Valladolid bu sonuçla puanını 2'ye çıkarırken, ise 5 puana yükseldi.

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