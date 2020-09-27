Real Valladolid 1-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Valladolid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip Celta, 44'te Iago Aspas'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Valladolid bu gole 66'da yanıt verdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Sergi Guardiola, topu filelerle buluşturup skoru belirledi: 1-1.
Celta'da Emre Mor maça 11'de başlarken 60 dakika sahada kaldı. Okay Yokuşlu ise 80. dakikada Renato Tapia'nın yerine oyuna girdi.
Valladolid bu sonuçla puanını 2'ye çıkarırken, Celta Vigo ise 5 puana yükseldi.