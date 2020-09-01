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01 Eylül 2020, Salı
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'a kötü haber! imzayı attı

Galatasaray'a kötü haber! Ivan Rakitic imzayı attı

Transferde ismi Süper Lig devi ile anılan 32 yaşındaki Hırvat orta saha , 6 yıl aradan sonra eski takımı 'ya geri döndü.

'nın Hırvat yıldızı , eski takımı 'ya oldu.

Sevilla Kulübü, 32 yaşındaki futbolcunun 2+2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanyol basınına göre Sevilla, Ivan Rakitic için 1.5 milyon euro peşin + 9 milyon euro bonus toplamda 10.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını sürdüren , 10 numara pozisyonu için Ivan Rakitic'i gündemine almıştı.

2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.

  1. 01.09.2020
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