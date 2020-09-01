Galatasaray'a kötü haber! Ivan Rakitic imzayı attı
Transferde ismi Süper Lig devi Galatasaray ile anılan 32 yaşındaki Hırvat orta saha Ivan Rakitic, 6 yıl aradan sonra eski takımı Sevilla'ya geri döndü.
Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, eski takımı Sevilla'ya transfer oldu.
Sevilla Kulübü, 32 yaşındaki futbolcunun 2+2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
İspanyol basınına göre Sevilla, Ivan Rakitic için 1.5 milyon euro peşin + 9 milyon euro bonus toplamda 10.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Ivan Rakitic'i gündemine almıştı.
2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.
- 01.09.2020
- Ronaldo Nazario'dan Trabzonspor formalı poz!
- Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi! İşte muhtemel eşleşmeler
- Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz: Yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacak
- Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu!
- Hasan Kartal'dan transfer sözleri! "Eksik bölgelere transfer yapacağız"
- Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Berat Özdemir için teklif gelmedi
- Ankaragücü'nden transfer açıklaması! "En az 5 futbolcu..."
- Hüseyin Üneş: İnşallah doğru oyuncuyu takımımıza kazandıracağız
- Genç Sultanlar yurda döndü! İşte o görüntüler
- Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi
- Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!
- Galatasaray'da 3 yıldız tamamen gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle
- Süper Lig'in bir yıldızı daha Beşiktaş'a! Bonservissiz gelecek
- Beşiktaş'ta transfer şov! Montero'nun ardından 3 imza
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a kötü haber! Ivan Rakitic imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.