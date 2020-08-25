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25 Ağustos 2020, Salı
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Getafe Enes’i tanıttı

Getafe Enes’i tanıttı

La Liga ekibi Getafe, yeni transferi 'ı basına tanıttı.

ekibi Getafe, yeni transferi 'ı basına tanıttı. Video konferans yöntemiyle yapılan tanıtım, kulübün sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim" dedi.

  1. 25.8.2020
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