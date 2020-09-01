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Galatasaray'da 3 yıldız tamamen gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle
Galatasaray'da gündemin en önemli konusunda orta saha transferi yer alıyor. Taraftar sosyal medyada bu mevki için adeta kenetlenirken, başkan Mustafa Cengiz çalışmaların sürdüğü mesajını verdi. Aslan, orta saha transferi yapabilmek için acil transfer planını devreye soktu ve 3 yıldız tamamen gözden çıkarıldı. İşte o isimler ve Galatasaray'ın transferde son umudu...
1 Eylül 2020 Salı 11:06
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Sezonun başlamasına sayılı gün kalmasına rağmen Galatasaray istediği orta saha takviyelerini bir türlü yapamadı.
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Bunun en büyük sebebi, bilindiği üzere UEFA FFP denetiminde olan sarı-kırmızılıların oyuncu satamadan bonservis harcaması yapamıyor olması.
Bu kuralların dışına çıkmamak için büyük özen gösteren Aslan, satılacak listesinde olan isimlerin yüksek ücretlerinde indirime gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar orta saha transferi yapabilmek için yeni bir plan geliştirdi.
ARTIK TÜM GÖZLER ARAPLARDA Avrupa'dan şu ana kadar hiçbir oyuncusu için net bir teklif alamayan sarı-kırmızılılar umudunu dün transfer dönemini açan Arap liglerine çevirdi.