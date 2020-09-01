Galatasaray'da 3 yıldız tamamen gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle

Galatasaray'da gündemin en önemli konusunda orta saha transferi yer alıyor. Taraftar sosyal medyada bu mevki için adeta kenetlenirken, başkan Mustafa Cengiz çalışmaların sürdüğü mesajını verdi. Aslan, orta saha transferi yapabilmek için acil transfer planını devreye soktu ve 3 yıldız tamamen gözden çıkarıldı. İşte o isimler ve Galatasaray'ın transferde son umudu...