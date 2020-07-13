Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Deportivo Alaves, sahasında Getafe'yi konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves ile Getafe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Deportivo Alaves'te Ruben Duarte'nin sakatlığı bulunuyor ve bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Getafe'de ise Ángel Rodríguez, Allan-Roméo Nyom, Xabier Etxeita ve Damián Suárez kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta forma giyemeyecek.
DEPORTIVO ALAVES-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Deportivo Alaves-Getafe maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 13.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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