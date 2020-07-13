Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 36. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Deportivo Alaves'te Ruben Duarte'nin sakatlığı bulunuyor ve bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Getafe'de ise Ángel Rodríguez, Allan-Roméo Nyom, Xabier Etxeita ve Damián Suárez kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta forma giyemeyecek.

DEPORTIVO ALAVES-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Getafe maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 13.07.2020
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