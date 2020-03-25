Sergio Ramos'tan ülkesine corona virüsü ile mücadele için yardım!
La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos, corona virüsü salgınına karşı ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.
İspanyol oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladığını duyurdu.
Ramos, bağışı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla yaptığını ve malzemelerin 27 Mart Cuma günü İspanya'ya ulaşacağını belirtti.
UNICEF'in hesabından yapılan açıklamada da aynı zamanda UNICEF elçisi olan Ramos'a yardımları için teşekkür edildi.
Koronavirüs kaynaklı 3 bin 434 ölümle İtalya'nın ardından dünyada en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İspanya, sağlık ekipmanı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.
- 25.03.2020
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