Sergio Ramos'tan ülkesine corona virüsü ile mücadele için yardım! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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'tan ülkesine ile mücadele için yardım!

Sergio Ramos'tan ülkesine corona virüsü ile mücadele için yardım!

ekiplerinden 'de forma giyen , salgınına karşı ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladı.

1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'in kaptanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

İspanyol oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladığını duyurdu.

Ramos, bağışı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu () aracılığıyla yaptığını ve malzemelerin 27 Mart Cuma günü İspanya'ya ulaşacağını belirtti.

UNICEF'in hesabından yapılan açıklamada da aynı zamanda UNICEF elçisi olan Ramos'a yardımları için teşekkür edildi.

Koronavirüs kaynaklı 3 bin 434 ölümle 'nın ardından dünyada en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İspanya, sağlık ekipmanı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

  1. 25.03.2020
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