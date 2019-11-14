Luka Modric Serie A'ya yeşil ışık yaktı

İspanyol devi Real Madrid'le kazanmadık kupa bırakmayan Hırvat yıldız Luka Modrid, hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Mundo Deportivo'ya konuşan ve Inter'le Milan'ın ilgilendiği ifade edilen tecrübeli isim, "İtalya Ligi'ni izlemeyi seviyorum. Milli takımdan birçok arkadaşım orada oynuyor. Ancak şu an Real Madrid'in oyuncusuyum" dedi. Modric'in bu sözleri Serie A'ya yeşil ışık yaktığı yönünde yorumlandı.

2012'den bu yana eflatun-beyazlı ekibin formasını terleten yıldız futbolcunun sözleşmesi 2020'nin haziranında sona eriyor.