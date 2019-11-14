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14 Kasım 2019, Perşembe
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Serie A'ya yeşil ışık yaktı

Luka Modric Serie A'ya yeşil ışık yaktı

Uzun yıllardır 'de forma giyen Hırvat futbolcu , sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala flaş bir açıklama yaparak Serie A'yı izlemeyi sevdiğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanyol devi 'le kazanmadık kupa bırakmayan Hırvat yıldız Luka Modrid, hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Mundo Deportivo'ya konuşan ve Inter'le Milan'ın ilgilendiği ifade edilen tecrübeli isim, " Ligi'ni izlemeyi seviyorum. Milli takımdan birçok arkadaşım orada oynuyor. Ancak şu an Real Madrid'in oyuncusuyum" dedi. Modric'in bu sözleri Serie A'ya yeşil ışık yaktığı yönünde yorumlandı.

2012'den bu yana eflatun-beyazlı ekibin formasını terleten yıldız futbolcunun sözleşmesi 2020'nin haziranında sona eriyor.

  1. 14.11.2019
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