Boğazına yapışmıştı! Takım arkadaşı oluyor

Juventus'un Sassuolo'dan transferi Merih Demiral'ın transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Merih Demiral'ın bu sezon Juventus'ta pek fazla forma şansı bulamaması İtalya'da polemiklere neden olmuştu. A Milli Takımın yıldız futbolcusuna sürpriz bir talip çıktı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 00:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





