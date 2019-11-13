Juventus'un Sassuolo'dan transferi Merih Demiral'ın transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Merih Demiral'ın bu sezon Juventus'ta pek fazla forma şansı bulamaması İtalya'da polemiklere neden olmuştu. A Milli Takımın yıldız futbolcusuna sürpriz bir talip çıktı.
13 Kasım 2019 Çarşamba 00:01
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Merih Demiral kulübünde fazla forma şansı bulamamasına rağmen transfer gündeminin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.
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Özellikle A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performans ile parmak ısırtan genç futbolcu birçok Avrupa devini peşine taktı.
Milli Takımın EURO 2020'de 8 maçta yalnızca 3 gol yemesinde Çağlar Söyüncü ile birlikte aslan payına sahip olan Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde paylaşılamıyor.
Bu sezon Juventus forması ile 12 maçta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu.
Genç yıldız adayına daha fazla şans verilmesini isteyen Juventuslu taraftarlar sosyal medya üzerinden konu ile ilgili oldukça fazla yorum yaptılar.