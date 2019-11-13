Boğazına yapışmıştı! Takım arkadaşı oluyor - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Boğazına yapışmıştı! Takım arkadaşı oluyor

Juventus'un Sassuolo'dan transferi Merih Demiral'ın transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Merih Demiral'ın bu sezon Juventus'ta pek fazla forma şansı bulamaması İtalya'da polemiklere neden olmuştu. A Milli Takımın yıldız futbolcusuna sürpriz bir talip çıktı.
13 Kasım 2019 Çarşamba 00:01
Boğazına yapışmıştı! Takım arkadaşı oluyor

Merih Demiral kulübünde fazla forma şansı bulamamasına rağmen transfer gündeminin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.

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Boğazına yapışmıştı! Takım arkadaşı oluyor

Özellikle A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performans ile parmak ısırtan genç futbolcu birçok Avrupa devini peşine taktı.

Boğazına yapışmıştı! Takım arkadaşı oluyor

Milli Takımın EURO 2020'de 8 maçta yalnızca 3 gol yemesinde Çağlar Söyüncü ile birlikte aslan payına sahip olan Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde paylaşılamıyor.

Boğazına yapışmıştı! Takım arkadaşı oluyor

Bu sezon Juventus forması ile 12 maçta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu.

Boğazına yapışmıştı! Takım arkadaşı oluyor

Genç yıldız adayına daha fazla şans verilmesini isteyen Juventuslu taraftarlar sosyal medya üzerinden konu ile ilgili oldukça fazla yorum yaptılar.

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