Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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'in yıldızı 'ya boyun fıtığı teşhisi

Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi

İspanyol ekibi 'de forma giyen golcü oyuncu 'ya boyun fıtığı teşhisi konuldu. Yıldız ismin ameliyat edilmesi durumunda nisan ayına kadar oynayamayacağı ifade edildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından 'de forma giyen 'ya, boyun fıtığı teşhisi konuldu.

Atletico Madrid ile antrenmanlara çıkmayan Costa'nın durumuyla ilgili İspanyol basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki deneyimli forvetin sağlık kontrollerinin devam ettiği, futbolcunun ameliyat edilmesi durumunda nisan ayına kadar oynayamayacağı yazıldı.

La Liga'da geride kalan 13 haftada Atletico Madrid 24 puanla, Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alıyor.

  1. 14.11.2019
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