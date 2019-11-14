Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi
İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen golcü oyuncu Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi konuldu. Yıldız ismin ameliyat edilmesi durumunda nisan ayına kadar oynayamayacağı ifade edildi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa'ya, boyun fıtığı teşhisi konuldu.
Atletico Madrid ile antrenmanlara çıkmayan Costa'nın durumuyla ilgili İspanyol basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki deneyimli forvetin sağlık kontrollerinin devam ettiği, futbolcunun ameliyat edilmesi durumunda nisan ayına kadar oynayamayacağı yazıldı.
La Liga'da geride kalan 13 haftada Atletico Madrid 24 puanla, Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alıyor.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Guardiola'nın gözü Fenerbahçeli o yıldızda!
- Karius takım arkadaşına övgüler yağdırdı: Bizimle olduğu için çok mutluyum!
- Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ekuban, Obi Mikel ve Onazi özel antrenman yaptı
- Ünlü yorumcudan flaş sözler! "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor"
- Yıldız golcünün menajerinden son dakika transfer açıklaması! Galatasaray...
Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.