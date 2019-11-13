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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'dan onuruna maç

Barcelona'dan Ronaldinho onuruna maç

2003 ile 2008 yılları arasında 'da forma giyen Brezilyalı futbol efsanesi için "Ronaldinho'nun arkadaşları" ile "Barcelona'nın efsaneleri" arasında bir maç organize etmeyi planlıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2015 yılında futbol kariyerini sonlandıran Brezilyalı efsane isim için 'dan sürpriz bir hamle geldi.

AS'ta yer alan habere göre eski futbolcusunu onurlandırmak isteyen Katalan ekibi, "Ronaldinho'nun arkadaşları" ile "Barcelona efsaneleri" arasında bir maç organize etmeye çalışıyor.

Konuyu görüşmek üzere kulüp binasına gelen Brezilyalı eski futbolcu, menajeri ve kardeşiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak üzerine, "Evimdeyim. Tanrıya şükür. Bana karşı inanılmaz bir sevgi ve saygı var. Başkanla görüştükten sonra haberleri vereceğim" notunu düştü.

  1. 13.11.2019
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