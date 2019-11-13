Barcelona'dan Ronaldinho onuruna maç

2015 yılında futbol kariyerini sonlandıran Brezilyalı efsane isim Ronaldinho için Barcelona'dan sürpriz bir hamle geldi.

AS'ta yer alan habere göre eski futbolcusunu onurlandırmak isteyen Katalan ekibi, "Ronaldinho'nun arkadaşları" ile "Barcelona efsaneleri" arasında bir maç organize etmeye çalışıyor.

Konuyu görüşmek üzere kulüp binasına gelen Brezilyalı eski futbolcu, menajeri ve kardeşiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak üzerine, "Evimdeyim. Tanrıya şükür. Bana karşı inanılmaz bir sevgi ve saygı var. Başkanla görüştükten sonra haberleri vereceğim" notunu düştü.