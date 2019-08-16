Eden Hazard ligdeki ilk maçı kaçıracak
Real Madrid'in yeni yıldızı Eden Hazard geçirdiği sakatlık nedeniyle, La Liga'da oynayacakları Celta Vigo maçında sahadaki yerini alamayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanyol devi Real Madrid, bu yaz Chelsea'den transfer ettiği Belçikalı yıldızı Eden Hazard'dan gelen kötü haberle sarsıldı.
28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle eflatun-beyazlı ekibin cumartesi günü deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacağı mücadelede forma giyemeyecek. İspanyol basını da yıldız ismin 3-4 haftadan önce yüzde 100 iyileşemeyeceğini duyurdu.
- 16.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Eden Hazard ligdeki ilk maçı kaçıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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