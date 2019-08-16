Eden Hazard ligdeki ilk maçı kaçıracak - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Eden Hazard ligdeki ilk maçı kaçıracak

Eden ligdeki ilk maçı kaçıracak

Eden Hazard ligdeki ilk maçı kaçıracak

'in yeni yıldızı Eden geçirdiği sakatlık nedeniyle, 'da oynayacakları maçında sahadaki yerini alamayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanyol devi , bu yaz 'den transfer ettiği Belçikalı yıldızı Eden 'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle eflatun-beyazlı ekibin cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacağı mücadelede forma giyemeyecek. İspanyol basını da yıldız ismin 3-4 haftadan önce yüzde 100 iyileşemeyeceğini duyurdu.

  1. 16.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eden Hazard ligdeki ilk maçı kaçıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN