Eden Hazard ligdeki ilk maçı kaçıracak

İspanyol devi Real Madrid, bu yaz Chelsea'den transfer ettiği Belçikalı yıldızı Eden Hazard'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle eflatun-beyazlı ekibin cumartesi günü deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacağı mücadelede forma giyemeyecek. İspanyol basını da yıldız ismin 3-4 haftadan önce yüzde 100 iyileşemeyeceğini duyurdu.