Barcelona La Liga'da evinde kazandı
20 Ocak 2019, Pazar
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'da evinde kazandı

Barcelona La Liga'da evinde kazandı

'da , sahasında oynadığı maçta Leganes'i 3-1 yenerek liderlik koltuğundaki avantajını korudu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 20. haftasında lider , sahasında oynadığı maçta Leganes'i 3-1 yendi.

Stadı'nda oynanan maçın 32. dakikasında Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarı konuk ekip Leganes 57. dakikada Martin Braithweaite'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ev sahibi Barcelona 71. dakikada 'in golüyle bir kez daha öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Messi'nin (Dk. 92) attığı golle Barcelona sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, yıldız oyuncuları ve Ivan Rakitiç'i Leganes maçında dinlendirmeyi tercih etti. Ancak Leganes'in maçta beraberliği yakalamasının ardından 65. dakikada Messi ve Rakitiç'i oyuna aldı.

Öte yandan Barcelona'nın 21 yaşındaki Fransız futbolcusu Dembele, rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıktı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkararak en yakın rakibi ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

  1. 21.1.2019 01:26
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