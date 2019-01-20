Barcelona La Liga'da evinde kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta Leganes'i 3-1 yendi.

Nou Camp Stadı'nda oynanan maçın 32. dakikasında Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarı konuk ekip Leganes 57. dakikada Martin Braithweaite'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ev sahibi Barcelona 71. dakikada Luis Suarez'in golüyle bir kez daha öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Messi'nin (Dk. 92) attığı golle Barcelona sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, yıldız oyuncuları Lionel Messi ve Ivan Rakitiç'i Leganes maçında dinlendirmeyi tercih etti. Ancak Leganes'in maçta beraberliği yakalamasının ardından 65. dakikada Messi ve Rakitiç'i oyuna aldı.

Öte yandan Barcelona'nın 21 yaşındaki Fransız futbolcusu Dembele, rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıktı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkararak en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.