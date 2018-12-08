Okay Yokuşlu La Liga'daki ilk golünü attı
İspanya La Liga'nın 15. haftasında Celta Vigo, deplasmanda Villarreal'i 3-2 mağlup etti. Okay Yokuşlu, karşılaşmada Villarreal filelerini havalandırmayı başardı ve ligdeki ilk golüne imza attı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında oynanan maçta Celta Vigo, deplasmanda Villarreal'i 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Brais Mendez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Celta Vigo, 49. dakikada milli futbolcu Okay Yokuşlu ve 51. dakikada Maxi Gomez'in golleriyle farkı üçe çıkardı.
Ev sahibi ekibin 83 ve 87. dakikalarda Carlos Bacca'nın golleriyle umutlandığı maçın kalan bölümünde skoru korumasını bilen Celta Vigo, haftayı üç puanla kapadı.
Mücadeleye ilk onbirde başlayan Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kalırken, Emre Mor yedek kulübesinde görev bekledi.
Sezon başında Trabzonspor'dan İspanyol ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo formasıyla ilk golünü kaydetti.
Bu galibiyetle Celta Vigo puanını 20'ye çıkarırken, Villarreal 14 puanda kaldı.
- 8.12.2018 22:46
- Güncelleme: 8.12.2018 22:53
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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