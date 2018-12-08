Okay Yokuşlu La Liga'daki ilk golünü attı
08 Aralık 2018, Cumartesi
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'daki ilk golünü attı

Okay Yokuşlu La Liga'daki ilk golünü attı

İspanya 'nın 15. haftasında , deplasmanda Villarreal'i 3-2 mağlup etti. , karşılaşmada Villarreal filelerini havalandırmayı başardı ve ligdeki ilk golüne imza attı.

'nin () 15. haftasında oynanan maçta , deplasmanda Villarreal'i 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Brais Mendez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Celta Vigo, 49. dakikada milli futbolcu ve 51. dakikada Maxi Gomez'in golleriyle farkı üçe çıkardı.

Ev sahibi ekibin 83 ve 87. dakikalarda Carlos Bacca'nın golleriyle umutlandığı maçın kalan bölümünde skoru korumasını bilen Celta Vigo, haftayı üç puanla kapadı.

Mücadeleye ilk onbirde başlayan Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kalırken, Emre Mor yedek kulübesinde görev bekledi.

Sezon başında 'dan İspanyol ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo formasıyla ilk golünü kaydetti.

Bu galibiyetle Celta Vigo puanını 20'ye çıkarırken, Villarreal 14 puanda kaldı.

  1. 8.12.2018 22:46
  2. Güncelleme: 8.12.2018 22:53
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