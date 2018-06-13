Lemar, Atletico Madrid yolunda

Atletico Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Lemar'ın transfer edilmesi konusunda Monaco ile ön anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, kesin anlaşmayla ilgili gelecek günlerde Monaco Kulübü ile yakın bir çalışma yapılacağı kaydedildi.

Fransa'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan sol kanat oyuncusu, geçen sezon Monaco formasıyla 38 maça çıkıp 3 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.