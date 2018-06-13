Lemar, Atletico Madrid yolunda
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid ile Fransa temsilcisi Monaco, Thomas Lemar transferi konusunda ön anlaşmaya vardı.
Atletico Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Lemar'ın transfer edilmesi konusunda Monaco ile ön anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, kesin anlaşmayla ilgili gelecek günlerde Monaco Kulübü ile yakın bir çalışma yapılacağı kaydedildi.
Fransa'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan sol kanat oyuncusu, geçen sezon Monaco formasıyla 38 maça çıkıp 3 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.
- 13.6.2018 00:19
- Güncelleme: 13.6.2018 01:42
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Lemar, Atletico Madrid yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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