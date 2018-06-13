Lemar, Atletico Madrid yolunda – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Lemar, yolunda

    Lemar, Atletico Madrid yolunda

    () ekiplerinden ile temsilcisi Monaco, transferi konusunda ön anlaşmaya vardı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Lemar'ın edilmesi konusunda Monaco ile ön anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, kesin anlaşmayla ilgili gelecek günlerde Monaco Kulübü ile yakın bir çalışma yapılacağı kaydedildi.

    'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan sol kanat oyuncusu, geçen sezon Monaco formasıyla 38 maça çıkıp 3 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

    1. 13.6.2018 00:19
    2. Güncelleme: 13.6.2018 01:42
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