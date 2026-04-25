Arsenal-Newcastle United CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

Premier Lig'de sezonun en kritik Nisan ayı virajı dönülürken Arsenal, Emirates Stadyumu'nda hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Manchester City karşısında alınan mağlubiyetle ikinciliğe gerileyen ev sahibi, Newcastle karşısında alacakları bir galibiyetle yeniden zirveye tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip ise Eddie Howe yönetiminde sezonun en zorlu döneminden geçiyor. Ligde oynadığı son dört maçı kaybeden ve kalesini gole kapatmakta zorlanan Newcastle United, savunma hattındaki sakatlıklarla boğuşuyor. Buna rağmen deplasmanlarda üst üste 10 maçtır gol bulmayı başaran Newcastle, hücum hattındaki üretkenliğiyle Arsenal savunmasını sarsmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında oynanan ve Arsenal'in 2-1 kazandığı maçın rövanşı niteliğindeki bu mücadele, her iki takım için de sezonun geri kalanı adına belirleyici olacak.

Arsenal-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası kapsamındaki Arsenal-Newcastle United maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.30'da başlayacak.

Arsenal-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Arsenal-Newcastle United mücadelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal-Newcastle United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze

Newcastle United: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Barnes