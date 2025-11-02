CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United-Newcastle United maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United-Newcastle United maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında West Ham United ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Ligde sadece 1 galibiyet alan ev sahibi takım, kritik maçı kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Newcastle United ise puanını 15'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "West Ham United-Newcastle United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, West Ham United-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:23
West Ham United-Newcastle United maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta, Londra'da oynanacak önemli bir randevuya sahne oluyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan West Ham United, taraftarı önünde çıkacağı bu mücadelede galip gelerek çıkışa geçmek ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Newcastle United ise deplasman sınavından kayıpsız dönerek yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. 15 puanı hedefleyen Eddie Howe'un öğrencileri, hem oyun hem de skor anlamında istikrarı yakalamak üzere sahada olacak. Peki, West Ham United-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanacak West Ham United-Newcastle United maçı 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

WEST HAM UNITED-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak West Ham United-Newcastle United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WEST HAM UNITED-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Ham United: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Irving, Soucek, Summerville, Bowen, Paqueta, Wilson

Newcastle United: Ramsdale, Krafth, Schar, Thiaw, Burn, Willock, Tonali, Ramsey, Elanga, Barnes, Woltemade

