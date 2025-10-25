CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig BRENTFORD LIVERPOOL CANLI İZLE | Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRENTFORD LIVERPOOL CANLI İZLE | Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford ile Liverpool, Premier Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Ev sahibi avantajını kullanarak ligde ortalara yükselmek isteyen Brentford, 10 puan ve -1 averajla 14. sırada yer alıyor. Liverpool ise 15 puan +3 averajla yer aldığı 4. sıradan 2'ye yükselmek için fırsat arayacak. Gtech Community Stadium'da oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 11:46 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 11:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BRENTFORD LIVERPOOL CANLI İZLE | Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında, zirve yarışındaki Liverpool, Brentford'a konuk oluyor. Kendi liginde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 mağlup olan konuk ekip, Eintracht Frankurt ile oynadığı maçta 5-1'lik üstünlükle toparlanma sürecine girdi. Ligde 3 galibiyeti bulunan Liverpool, yeni seri için sahaya çıkacak. Brentford ise 10 puanla yer aldığı 14. sıradan ortalara yükselmek isterken güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak. Peki Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brentford - Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brentford - Liverpool maçı 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Gtech Community Stadium'daki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Brentford - Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Simon Hooper'in düdük çalacağı Brentford - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford - Liverpool MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Collins, Van den Berg, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi?
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
DİĞER
Beşiktaş'taki scout konusuna Murat Özbostan'dan çarpıcı yorum: "Beşiktaş zarar görür..."
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak!
F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mallorca - Levane maçı CANLI izle! Mallorca - Levane maçı CANLI izle! 12:16
Brentford - Liverpool maçı yayın bilgisi! Brentford - Liverpool maçı yayın bilgisi! 11:46
Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! 11:03
G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? 11:04
Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI 11:16
Manchester United - Brighton maçı detayları! Manchester United - Brighton maçı detayları! 11:21
Daha Eski
Pendikspor - Serik Spor maçı canlı yayın bilgisi! Pendikspor - Serik Spor maçı canlı yayın bilgisi! 09:40
Arda'dan polis memurlarına anlamlı davranış! Arda'dan polis memurlarına anlamlı davranış! 09:44
Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:16
Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı CANLI izle! Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı CANLI izle! 10:34
Newcastle United - Fulham maçı detayları! Newcastle United - Fulham maçı detayları! 10:34
Trabzonspor - Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler! Trabzonspor - Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler! 10:37