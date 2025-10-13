CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Aylar sonra çıktığı ilk maçın 6. dakikasında sakatlanan ve sahadan sedye ile ayrılan Yves Bissouma'nın Tottenham Hotspur'daki kredisi tamamen bitti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Malili orta saha, Fenerbahçe ve Galatasaray'da gündemin sıcak isimlerinden biriydi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 10:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Yves Bissouma ile ilgili sıcak gelişmeler birbiri ardına yaşandı.

Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu, sakatlığından aylar sonra sahalara ülkesi Mali'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar'ı 4-1 mağlup ettiği maç ile döndü.

Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

12 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Malili yıldız, dakika 66'da Lassana Culibaly yerine oyuna girdi.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

29 yaşındaki oyuncu, ayağına topun geldiği ilk pozisyonda rakibi ile girdiği mücadele sonucu kendini yere bıraktı.

Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SADECE 6 DAKİKA SAHADA KALDI

İlk müdahalenin ardından sağlık görevlilerine yürüyecek durumda olmadığını söyleyen Bissouma, 6 dakika önce girdiği maçtan sedye ile ayrıldı ve yerini Amadou Haidara'ya bıraktı.

Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Disiplin sorunları nedeniyle Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamış olan Malili futbolcu, bu gelişmenin ardından İngiliz ekibinde tamamen gözden çıkarıldı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yves'in bu sakatlığına Ada basınında yer alan haberlerde "Tottenham'daki zamanı açısından tabuta çakılan son çivi" benzetmesi yapıldı.

Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FIRSAT OLABİLİR

Geçtiğimiz dönemlerde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve ismi taraftarlarda heyecan uyandıran Bissouma, iyileşme sürecine bağlı olarak ara transfer döneminde ezeli rakiplerin gündemine gelebilir. Yıldız orta sahanın sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu...
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başladı!
F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
Berke Özer'i bekleyen flaş ceza!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... 09:56
Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! 09:41
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
Daha Eski
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54