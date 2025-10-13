Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FIRSAT OLABİLİR Geçtiğimiz dönemlerde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve ismi taraftarlarda heyecan uyandıran Bissouma, iyileşme sürecine bağlı olarak ara transfer döneminde ezeli rakiplerin gündemine gelebilir. Yıldız orta sahanın sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.