Yves Bissouma'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Aylar sonra çıktığı ilk maçın 6. dakikasında sakatlanan ve sahadan sedye ile ayrılan Yves Bissouma'nın Tottenham Hotspur'daki kredisi tamamen bitti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Malili orta saha, Fenerbahçe ve Galatasaray'da gündemin sıcak isimlerinden biriydi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yves'in bu sakatlığına Ada basınında yer alan haberlerde "Tottenham'daki zamanı açısından tabuta çakılan son çivi" benzetmesi yapıldı.
FIRSAT OLABİLİR
Geçtiğimiz dönemlerde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve ismi taraftarlarda heyecan uyandıran Bissouma, iyileşme sürecine bağlı olarak ara transfer döneminde ezeli rakiplerin gündemine gelebilir. Yıldız orta sahanın sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.