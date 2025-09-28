CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 6. hafta maçında Aston Villa ile Fulham karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda 3 puan alarak ligde etkili olmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Aston Villa-Fulham maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Fulham'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir şekilde devam etmek isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Aston Villa-Fulham maçı nasıl izlenir?". İşte, Aston Villa-Fulham maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

ASTON VILLA-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 6. haftasında oynanacak Aston Villa-Fulham maçı 28 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ASTON VILLA-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Fulham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, McGinn, Sancho, Rogers, Guessand, Watkins

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, King, Iwobi, Muniz

ASpor CANLI YAYIN

Bulut'tan Fenerbahçe itirafı!
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool...
DİĞER
Aynadaki Yabancı’dan yeni tanıtım!
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"
Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız...
Arda Güler İspanya'da gündem oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:18
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:12
Pisa-Fiorentina maçı ne zaman? Pisa-Fiorentina maçı ne zaman? 12:06
Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız... Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız... 12:05
Roma-Hellas Verona maçı saat kaçta? Roma-Hellas Verona maçı saat kaçta? 12:03
Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? 11:59
Daha Eski
Newcastle United-Arsenal maçı detayları! Newcastle United-Arsenal maçı detayları! 11:44
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! 11:35
Aston Villa-Fulham maçı ne zaman? Aston Villa-Fulham maçı ne zaman? 11:29
Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü! Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü! 11:21
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... 11:21
Serik Spor-Erzurumspor FK maçı bilgileri! Serik Spor-Erzurumspor FK maçı bilgileri! 11:19