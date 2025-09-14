CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Manchester City 3-0 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Manchester City 3-0 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester City sahasında Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazandı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 20:33
Manchester City 3-0 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanan derbide sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Phil Foden ve 53. ile 68. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Milli futbolcumuz Altay Bayındır mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City bu sezonki 2. galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti. Manchester United ise bu sezonki 2. mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Arsenal deplasmanına konuk olacak. Manchester United ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

