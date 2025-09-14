Manchester City 3-0 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanan derbide sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Phil Foden ve 53. ile 68. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Milli futbolcumuz Altay Bayındır mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City bu sezonki 2. galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti. Manchester United ise bu sezonki 2. mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Arsenal deplasmanına konuk olacak. Manchester United ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.