Wolverhampton-Manchester City maçı canlı izle | Wolverhampton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolverhampton-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Wolverhampton ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalan Pep Guardiola yönetimindeki City, bu sezon lige güçlü bir başlangıç yaparak eski formunu yakalamak istiyor. Vitor Pereira önderliğinde çıkışa geçen Kurtlar ise taraftarı önünde galibiyete imza atmanın peşinde. Manchester ekibinde yeni transferlerin nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, kaleci Ederson'un sahada olup olmayacağı da maç öncesi en çok konuşulan konular arasında. Peki, Jarred Gillett'in yöneteceği Wolverhampton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Wolverhampton-Manchester City maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak Wolverhampton-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EDERSON OYNAYACAK MI?

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ve ismi Galatasaray ile anılan Brezilyalı file bekçisi Ederson'un Wolverhampton karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Premier Lig'in açılış haftasında zorlu deplasmanda 3 puan almayı hedefleyen Pep Guardiola'nın, Wolverhampton karşısında Ederson yerine takıma yeni katılan Trafford'a şans vermesi bekleniyor.

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Sa, Doherty, Agbadou, Gomes, Moller Wolfe, Hoever, Andre, Gomes, Lopez, Arias, Strand Larsen

Manchester City: Trafford, Nunes, Akanji, Dias, Ait Nouri, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Cherki, Reijnders, Marmoush, Haaland

İKİ TAKIM ARASINDA 126. RANDEVU

Tarihleri boyunca 125 defa karşı karşıya gelen Wolverhampton ile Manchester City, Premier Lig'in 1. haftasında 126. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 45 karşılaşmayı Wolverhampton ekibi kazanırken, 54 mücadeleyi de Manchester temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 26 maç ise beraberlikle sonuçlandı.