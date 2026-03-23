Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco için flaş ayrılık iddiası! İtalyanlar yeni takımını duyurdu

Fenerbahçe'de Tedesco için flaş ayrılık iddiası! İtalyanlar yeni takımını duyurdu

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, genç teknik adam için Serie A ekibinin devreye girdiği ve sezon sonunda takımın başına getirilmek istendiği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 09:36
Şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun geleceği tartışılıyor.

DEVAM KARARI ÇIKTI
Fenerbahçe yönetimi, son haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda takımın mevcut durumu detaylı şekilde ele alınırken, gelecek planlaması da masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam etme kararı aldıklarını duyurdu.

Saran, takım içinde gerekli uyarıların yapıldığını vurgulayarak, "Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmayacağız. Gereken ültimatomlar verildi" ifadelerini kullandı.

TEDESCO İÇİN FIORENTINA İDDİASI

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan teknik direktör Domenico Tedesco için İtalyan basınının iddiaları sürüyor.

Serie A'da kötü bir sezon geçiren ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Fiorentina'nın, Tedesco'yu takımın başında görmek istediği dillendiriliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fiorentina'nın, İtalyan hocanın durumunu yakından takip ettiği bildirilirken, hamlesini sezon sonunda yapacağı ve teklifini ileteceği aktarıldı.

40 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'deki sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız!
G.Saraylı yıldızın talipleri artıyor!
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'li Özgür Özel'in FETÖ/PKK bağlantılı kirli ağı deşifre oldu
R. Madrid'in kupa canavarı F.Bahçe'ye!
F.Bahçe'den Almanya'ya Kim Min-Jae çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Hentbol Takımı'ndan büyük başarı! A Milli Hentbol Takımı'ndan büyük başarı! 09:19
G.Saraylı yıldızın talipleri artıyor! G.Saraylı yıldızın talipleri artıyor! 09:08
F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız! 09:07
Arda'lı R. Madrid evinde A. Madrid'i devirdi! Arda'lı R. Madrid evinde A. Madrid'i devirdi! 00:58
Hakan döndü Inter berabere kaldı! Hakan döndü Inter berabere kaldı! 00:58
Hakan döndü Inter berabere kaldı! Hakan döndü Inter berabere kaldı! 00:41
Daha Eski
Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! 00:05
Mourinho'dan flaş Talisca itirafı! Mourinho'dan flaş Talisca itirafı! 00:05
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor 00:05
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 00:05
Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü... Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü... 00:05
Sneijder'den Liverpool'a sert tepki! Sneijder'den Liverpool'a sert tepki! 00:05