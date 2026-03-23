Fenerbahçe'de Tedesco için flaş ayrılık iddiası! İtalyanlar yeni takımını duyurdu
Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, genç teknik adam için Serie A ekibinin devreye girdiği ve sezon sonunda takımın başına getirilmek istendiği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 09:36
DEVAM KARARI ÇIKTI
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam etme kararı aldıklarını duyurdu.
Saran, takım içinde gerekli uyarıların yapıldığını vurgulayarak, "Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmayacağız. Gereken ültimatomlar verildi" ifadelerini kullandı.
TEDESCO İÇİN FIORENTINA İDDİASI
Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan teknik direktör Domenico Tedesco için İtalyan basınının iddiaları sürüyor.
Serie A'da kötü bir sezon geçiren ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Fiorentina'nın, Tedesco'yu takımın başında görmek istediği dillendiriliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Fiorentina'nın, İtalyan hocanın durumunu yakından takip ettiği bildirilirken, hamlesini sezon sonunda yapacağı ve teklifini ileteceği aktarıldı.
40 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'deki sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
