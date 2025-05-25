Fulham-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Fulham ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Peki, Fulham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Manchester City maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.