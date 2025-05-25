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Haberler İngiltere Premier Lig Fulham-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Manchester City 38. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fulham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 09:32
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Fulham-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Fulham ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Peki, Fulham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Manchester City maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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