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Haberler İngiltere Premier Lig Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Fulham 37. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brentford-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 11:48
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Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Brentford ile Fulham kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford-Fulham maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRENTFORD-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Flekken, Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter, Damsgaard, Yarmolyuk, Norgaard, Schade, Mbeumo, Wissa

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Lukic, Sessegnon, Pereira, Iwobi, Jimenez

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