Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Brentford ile Fulham kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford-Fulham maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRENTFORD-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Flekken, Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter, Damsgaard, Yarmolyuk, Norgaard, Schade, Mbeumo, Wissa

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Lukic, Sessegnon, Pereira, Iwobi, Jimenez

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