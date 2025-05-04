Chelsea-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Chelsea-Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Chelsea-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Chelsea-Liverpool maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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