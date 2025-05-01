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Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Brentford 34. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 10:42
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Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Nottingham Forest ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Brentford maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Toffolo; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Brentford: Flekken; Ajer, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Yarmolyuk, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Schade

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