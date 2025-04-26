CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Everton 34. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 10:18 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 10:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Chelsea ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Everton maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CHELSEA - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Enzo, Caicedo; George, Palmer, Neto; Jackson

Everton: Pickford; Patterson, O'Brien, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, Doucoure, Ndiaye; Beto

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe!
Reklam - D&R
DİĞER
Can Borcu'nda aşk zorlu bir sınav!
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda isim gözaltına alındı!
"Lig bittikten sonra umut vermeye başladı"
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Timberwolves Lakers'ı yendi seride öne geçti! Timberwolves Lakers'ı yendi seride öne geçti! 09:39
G.Saray Xhaka ile anlaşma sağladı! G.Saray Xhaka ile anlaşma sağladı! 09:32
G.Saray'ın rakibi İkas Eyüpspor G.Saray'ın rakibi İkas Eyüpspor 09:30
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya 09:15
"Lig bittikten sonra umut vermeye başladı" "Lig bittikten sonra umut vermeye başladı" 08:52
Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 08:33
Daha Eski
Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... 01:10
Dolmabahçe'de Immobile şov! Dolmabahçe'de Immobile şov! 01:10
Finalde rakip Barça! Finalde rakip Barça! 01:10
Beşiktaş penaltı kazandı Beşiktaş penaltı kazandı 01:10
Atakaş Hatayspor küme düştü! Atakaş Hatayspor küme düştü! 01:10
G.Saray'dan scout transferi! G.Saray'dan scout transferi! 01:10