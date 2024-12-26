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Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton 2-0 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET

Wolverhampton 2-0 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberleri: İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın WolverhamptonManchester United'ı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 22:32
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Wolverhampton 2-0 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier League'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Manchester United'ı sahasında 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinin başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak Wolverhampton'a derin bir nefes aldırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Matheus Cunha, 90+9'ise Hee-Chan Hwang kaydetti.

Öte yandan Manchester United'da Bruno Fernandes, 47. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Premier League'de 2'de 2 yapan Vitor Pereira'nın öğrencileri, 15 puana ulaşarak 17. sıraya oturdu.

Manchester United ise 22 puanla 14. sırada kaldı.

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