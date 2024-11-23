Manchester City - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Tottenham maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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