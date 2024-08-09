İtalyanlar Lukaku'yu istiyor

Geçtiğimiz aylarda adı sıkça Fenerbahçe ile anılan oyuncu ile ilgilenenler arasına bir Serie A takımı daha eklendi.

İngiliz basınına göre Jose Mourinho ile çalışmaya kariyerinde çıkış yakalayabileceğini düşündüğü için bir dönem sıcak bakan oyuncuyla en son Milan'ın ismi anılmıştı. Milan, Chelsea'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmasına rağmen süreç olumlu sonuçlanmamıştı.

Bugünlerde ise İtalya'nın ulusal günlük gazetesi Corriere Dello Sport'un haberine göre Napoli, Belçikalı oyuncuya teklif sunmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Roma'ya kiralık olarak giden Lukaku, 47 maçta 21 gol ve 4 asist istatistikleri ile İtalyan ekiplerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı.