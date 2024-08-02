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TRANSFER HABERLERİ | Emile Smith Rowe Fulham'da!

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Arsenal'ın orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe'u kadrosuna kattı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 16:36
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TRANSFER HABERLERİ | Emile Smith Rowe Fulham'da!

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Arsenal'ın orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe'u kadrosuna kattı.

Fulham Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Fulham'ın bu transfer için bonuslarla 34 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Arsenal altyapısında yetişen Smith Rowe, Leipzig ve Huddersfield Town'da kiralık görev yaptı. Profesyonel kariyerine 2018'de başlayan İngiliz futbolcu, Arsenal formasıyla 115 maça çıktı ve 18 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Smith Rowe, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 3 kez giydi ve bir gol kaydetti.

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