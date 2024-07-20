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TRANSFER HABERİ - Newcastle United Miodrag Pivas'u kadrosuna kattı!

İngiltere Premir Lig ekiplerinden Newcastle United, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Miodrag Pivas'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 16:12
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TRANSFER HABERİ - Newcastle United Miodrag Pivas'u kadrosuna kattı!

Premier Lig ekibi Newcastle United, Sırp temsilcisi FK Jedinstvo'da oynayan 19 yaşındaki futbolcu Miodrag Pivas'u kadrosuna kattı.

İngiliz takımı Newcastle United, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Newcastle bu doğrultuda, Sırp ekiplerinden FK Jedinstvo'da forma giyen 19 yaşındaki Sırp futbolcu Miodrag Pivas'u kadrosuna kattığı duyurdu.

Pivas, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Newcastle'a transferi için çok mutlu olduğunu belirterek, en güçlü yönlerinin savunma ve pas yeteneği olduğunu söyledi.

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