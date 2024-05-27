Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Aston Villa Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa teknik direktör Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aston Villa Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Emery, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Aston Villa'da harika bir kimya var. Taraftarların desteği, burayı evimiz gibi hissetmemizi sağlıyor. Hayallerimizin sınırı olmadan bu yolculuğa devam edeceğimiz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Aston Villa, 52 yaşındaki İspanyol teknik adam yönetiminde Premier Lig'i geçen sezon 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.

G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone şov!
CANLI | Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Edin Dzeko yerine tarihin en iyisi geliyor: İlk görüşme tamam…
Başkan Erdoğan'ın sözleri terör devleti İsrail'i kudurttu! Soykırımcı Katz'dan alçak iftira! Dışişleri'nden sert tepki: Yargılanacaksınız
Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi
Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik mesajı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aston Villa Emery'nin sözleşmesini uzattı
Southampton Premier Lig'e yükseldi!
Ortaöğretim KPSS ne zaman 2024?
29 Mayıs Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi?
ALES/2 NE ZAMAN 2024? | ÖSYM ALES 2 başvuruları ne zaman?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa Emery'nin sözleşmesini uzattı Aston Villa Emery'nin sözleşmesini uzattı 21:48
G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone şov! G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone şov! 21:37
Aston Villa Emery'nin sözleşmesini uzattı! Aston Villa Emery'nin sözleşmesini uzattı! 21:27
Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik mesajı! Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik mesajı! 21:24
Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech'ten Filistin'e destek Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech'ten Filistin'e destek 20:53
Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi 20:38
Daha Eski
Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı! Muçi ve Manaj... Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı! Muçi ve Manaj... 20:26
Nadal kariyerinde ilki yaşadı! Nadal kariyerinde ilki yaşadı! 20:18
Süper Lig'de son haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de son haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:11
G.Saray tribünlerinden ezeli rakiplere gönderme G.Saray tribünlerinden ezeli rakiplere gönderme 20:01
İşte Atletico'nun Çağlar planı! Fenerbahçe... İşte Atletico'nun Çağlar planı! Fenerbahçe... 19:53
F.Bahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya F.Bahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya 19:53