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İngiltere Futbol Federasyonu Tonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı

Adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 10 ay futboldan men cezası alan Newcastle United forması giyen İtalyan futbolcu Sandro Tonali, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 50 kez bahis oynamakla suçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 18:42
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İngiltere Futbol Federasyonu Tonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 10 ay futboldan men cezası alan Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı.

FA'den yapılan açıklamada, "Sandro Tonali, FA'in bahis kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı." denildi.

Açıklamada, "Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal etti." suçlamasında bulundu.

23 yaşındaki futbolcunun bu suçlamalara yanıt vermek için 5 Nisan'a kadar süresi olduğu belirtildi.

İtalyan futbolcu, sezon başında yaklaşık 65 milyon avro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.

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