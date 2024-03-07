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Manchester United'da Erik ten Hag'ın yerine gelecek 3 aday belli oldu

Son dakika spor haberleri...Manchester United'da Erik ten Hag'ın ayrılık haberleri artmaya başladı. Hollandalı hocanın yerine gelecek 3 aday belli oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 12:15
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Manchester United'da Erik ten Hag'ın yerine gelecek 3 aday belli oldu

Manchester United yeni sezona teknik direktör değişikliğiyle başlayabilir.

ESPN'de yer alan haberde Erik ten Hag'ın sezon sonunda görevinden ayrılması halinde yerine geçebilecek 3 aday olduğu belirtildi.

Bu isimlerin Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank ve İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate'in olduğu ifade edildi.

HAZIRLIKSIZ YAKALANMAK İSTEMİYOR

Haberde, Manchester United'ın teknik direktör değişimine karar vermesi halinde yaz transfer döneminde hazırlıksız yakalanmak istemediği kaydedildi.

Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona'da teknik direktör arayışı sürdüğü için Manchester United'ın farklı planlar üzerinden çalıştığı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN YARIŞ SÜRÜYOR

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve İngiltere Lig Kupası'yla birlikte Avrupa Kupaları'na da veda eden Manchester United, F.A Cup'ta yoluna devam ediyor.

F.A. Cup'ta çeyrek finale kalan Manchester United, yarı finale yükselebilmek için Old Trafford'da Liverpool'la karşılaşacak.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Manchester United'ın dördüncü sırayla arasında 11 puanlık fark bulunuyor.

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