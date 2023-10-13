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Manchester United'da Andre Onana belirsizliği

2023-2024 sezonun başında İnter'den İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan 27 yaşındaki kaleci için United kariyeri pekte iyi gitmiyor. Kalesinde yaptığı hatalar yüzünden taraftarın tepkisini alan 27 yaşındaki kaleci hakkında Teknik Direktör Eric Ten Hag flaş bir karar alabilir. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 19:22 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 19:23
Manchester United'da Andre Onana belirsizliği

İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona istediği başlangıcı yapamayan Manchester United'da liglere verilen milli ara sonrası kadroda ciddi değişiklikler yaşanabilir.

ESPN'nin haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'da sezona oldukça kötü başlayan ve yediği hatalı goller sebebiyle tepki alan Manchester United'ın Kamerunlu filebekçisi Andre Onana'nın ilk 11'deki yerini kaybedebileceği ifade edildi.

MANU'DA KALE ROTASYON!

Erig Ten Hag'ın milli maçlarınn ardından kalede Andre Onana'yı oynatacağı aktarıldı. Hollandalı teknik adamın, 27 yaşındaki kalecinin performansında değişiklik olmaması ve yine hatalı goller yemeye devam etmesi durumunda kalede rotasyon yapabileceği vurgulandı.

11 MAÇTA 19 GOLE ENGEL OLAMADI

Öte yandan Erik Ten Hag'ın, Onana'nın performansını yukarıya çekebilmesi için Kamerunlu kaleci ile özel olarak ilgilendiği yazıldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın yaz transfer sezonunun başında Seri A kulubü İnter'den renklerine bağladığı Andre ONana, İngiliz ekibinde 11 maçta kalesinde 19 gol gördü.

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